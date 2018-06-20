Выпуск новостей за 20:00: Рассмотрение законопроекта о нацбезопасности. Ситуация с беженцами

В выпуске новостей за 20 июня по состоянию на 20:00 – в Верховной Раде взялись рассматривать законопроект "О национальной безопасности". Согласно ему, стратегическим вектором Украины будет НАТО и Европейский союз. По данным ООН, в целом беженцев – почти 69 млн. Только в прошлом году количество перемещенных лиц увеличилась на 16 млн. И ситуация ухудшается, провоцируя углубление политических споров.

Также в выпуске: Перевоплощение Жебривского: от председателя Донецкой администрации – до аудитора НАБУ. В горсовете Харькова активисты распылили газ и жгли дымовые шашки. Скандального генерала Петра Литвина назначили послом Украины в Армении.