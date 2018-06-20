Випуск новин за 20:00: Розгляд законопроекту про нацбезпеку. Ситуація з біженцями в Україні

Випуск новин за 20:00: Розгляд законопроекту про нацбезпеку. Ситуація з біженцями в УкраїніВипуск новин 35 Читать новость на русском
У випуску новин за 20 червня станом на 20:00 – у Верховній раді нарешті взялися розглядати законопроект "Про національну безпеку". Згідно з ним, стратегічним вектором України буде НАТО та Європейський союз. За даними ООН, загалом біженців – майже 69 мільйонів. Лише торік кількість переміщених осіб збільшилася на 16 мільйонів. І ситуація погіршується, провокуючи поглиблення політичних суперечок.
Також у випуску:
Перевтілення Жебрівського: від голови Донецької адміністрації – до аудитора НАБУ.
У міськраді Харкова активісти розпилили газ та палили димові шашки.
Скандального генерала Петра Литвина призначили послом України у Вірменії.
Джерело: 24 канал
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