Выпуск новостей за 20:00: Рейд заведениями азартных игр. Заявление Совбеза ООН
В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 20:00 – игорный бизнес в Украине, несмотря на все запреты, продолжает процветать. Такие заведения спокойно работают во всех регионах под видом государственных лотерей. И один за другим появляются новые. Совбез ООН принял заявление по ситуации на Донбассе.
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