Выпуск новостей за 20:00: Рейд заведениями азартных игр. Заявление Совбеза ООН

В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 20:00 – игорный бизнес в Украине, несмотря на все запреты, продолжает процветать. Такие заведения спокойно работают во всех регионах под видом государственных лотерей. И один за другим появляются новые. Совбез ООН принял заявление по ситуации на Донбассе.

Также в выпуске: Парламентский Антикоррупционный комитет рекомендовал Раде двух кандидатов на должность аудиторов НАБУ. В Харьковской области нашли тело повешенного местного активиста, борца с коррупцией, крестьяне вышли на протест и требуют увольнения местного головы. Премьер-министр Володмир Гройсман обратился в Раду с просьбой уволить министра финансов Александра Данилюка. В Чернобыльской зоне тлеет трава и лес, площадь возгорания уменьшилась в 4 раза. На фронте ранили трех украинских военных.