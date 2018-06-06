Випуск новин за 20:00: Рейд закладами азартних ігор. Заява Радбезу ООН

У випуску новин за 6 червня станом на 20:00 – гральний бізнес в Україні, попри всі заборони, продовжує процвітати. Такі заклади спокійно працюють у всіх регіонах під виглядом державних лотерей. І один за одним з'являються нові. Радбез ООН ухвалив заяву щодо ситуації на Донбасі.

Також у випуску: Парламентський Антикорупційний комітет рекомендував Раді двох кандидатів на посаду аудиторів НАБУ. На Харківщині знайшли тіло повішеного місцевого активіста, борця із корупцією, селяни вийшли на протест та вимагають звільнення місцевого голови. Прем'єр-міністр Володмир Гройсман звернувся до Ради із проханням звільнити міністра фінансів Олександра Данилюка. У Чорнобильській зоні тліє трава і ліс, площа займання зменшилася в 4 рази. На фронті поранили трьох українських військових.