Выпуск новостей за 20:00: Рейтинг политических лжецов. Реакция Бабикова на обвинения

В выпуске новостей за 28 января по состоянию на 20:00 – эксперты VoxUkraine презентовали рейтинг лжецов и манипуляторов в украинской политике, а также политиков, которые чаще всего говорят правду. Новоназначенный первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков заявил, что никогда не был адвокатом Януковича, а его подписи на документах, свидетельствующих об обратном, – чисто технические моменты.

Также в выпуске: Водитель автобуса высадил госпитальерку Ярину Чорногуз и ее подругу из-за просьбы выключить сериал на русском: реакция перевозчика и активистов.