Випуск новин за 20:00: Рейтинг політичних брехунів. Реакція Бабікова на звинувачення

У випуску новин за 28 січня станом на 20:00 – експерти VoxUkraine презентували рейтинг брехунів та маніпуляторів в українській політиці, а також політиків, які найчастіше говорять правду. Новопризначений перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков заявив, що ніколи не був адвокатом Януковича, а його підписи на документах, які свідчать про зворотнє, – суто технічні моменти.

Також у випуску: Водій автобуса висадив госпітальєрку Ярину Чорногуз та її подругу через прохання вимкнути серіал російською: реакція перевізника та активістів.