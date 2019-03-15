Выпуск новостей за 20:00: Рогоза о расследовании Бигуса. Тарифы на газ

В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 20:00 – Андрей Рогоза злостно высказался о Денисе Бигусе. Он утверждает: армию не обворовывал, а, наоборот, делал для нее все возможное и что его подставили, потому что он молодой и неопытный. Цены на газ для населения не возрастут. Но при условии, если Правительство и "Нафтогаз" смогут договориться с Международным валютным фондом.

Также в выпуске: Более 1200 томов дела "вертолетных налоговиков", которые украли у Украины 104 миллиарда гривен, передали в суд.