Випуск новин за 20:00: Рогоза про розслідування Бігуса. Тарифи на газ

У випуску новин за 15 березня станом на 20:00 – Андрій Рогоза злісно висловився про Дениса Бігуса. Він стверджує: армію не обкрадав, а, навпаки, робив для неї все можливе і що його підставили, бо він молодий і недосвідчений. Ціни на газ для населення не зростуть. Але за умови, якщо Уряд та "Нафтогаз" зможуть домовитися з Міжнародним валютним фондом.

Також у випуску: Понад 1200 томів справи "вертолітних подітківців", які вкрали в Україні 104 мільярдів гривень, передали до суду.