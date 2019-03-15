Випуск новин за 20:00: Рогоза про розслідування Бігуса. Тарифи на газ
У випуску новин за 15 березня станом на 20:00 – Андрій Рогоза злісно висловився про Дениса Бігуса. Він стверджує: армію не обкрадав, а, навпаки, робив для неї все можливе і що його підставили, бо він молодий і недосвідчений. Ціни на газ для населення не зростуть. Але за умови, якщо Уряд та "Нафтогаз" зможуть домовитися з Міжнародним валютним фондом.
Також у випуску:
Понад 1200 томів справи "вертолітних подітківців", які вкрали в Україні 104 мільярдів гривень, передали до суду.
Джерело: 24 Канал
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