Выпуск новостей за 20:00: Саботаж таможенной реформы. Депутаты-фигуранты дел НАБУ
В выпуске новостей за 7 декабря по состоянию на 20:00 – нардеп Таня Острикова убеждена, что Государственная фискальная служба саботирует проведение таможенной реформы в Украине. НАБУ проверит народных избранников, имеющих собственное жилье в столице, но получающих от государства компенсацию за аренду.
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Почему украинцы продолжают ездить на заработки в Россию.
Владельцы "евроблях" массово бросают автомобили на границах Украины.
Источник: 24 канал
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