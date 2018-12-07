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      Выпуск новостей за 20:00: Саботаж таможенной реформы. Депутаты-фигуранты дел НАБУ

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 декабря по состоянию на 20:00 – нардеп Таня Острикова убеждена, что Государственная фискальная служба саботирует проведение таможенной реформы в Украине. НАБУ проверит народных избранников, имеющих собственное жилье в столице, но получающих от государства компенсацию за аренду.

      Также в выпуске:

      Почему украинцы продолжают ездить на заработки в Россию.

      Владельцы "евроблях" массово бросают автомобили на границах Украины.

      Теги: НАБУ Государственная таможенная служба Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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