Випуск новин за 20:00: Саботаж митної реформи. Депутати-фігуранти справ НАБУ
У випуску новин за 7 грудня станом на 20:00 – нардепка Тетянка Острікова переконана, що Державна фіскальна служба саботує проведення митної реформи в Україні. НАБУ перевірить народних обранців, які мають власне житло у столиці, але отримують від держави компенсацію за оренду.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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