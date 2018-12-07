Випуск новин за 20:00: Саботаж митної реформи. Депутати-фігуранти справ НАБУ

У випуску новин за 7 грудня станом на 20:00 – нардепка Тетянка Острікова переконана, що Державна фіскальна служба саботує проведення митної реформи в Україні. НАБУ перевірить народних обранців, які мають власне житло у столиці, але отримують від держави компенсацію за оренду.

Також у випуску: Чому українці продовжують їздити на заробітки до Росії. Власники "євроблях" масово покидають автомобілі на кордонах України.