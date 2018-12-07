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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Випуск новин за 20:00: Саботаж митної реформи. Депутати-фігуранти справ НАБУ

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 грудня станом на 20:00 – нардепка Тетянка Острікова переконана, що Державна фіскальна служба саботує проведення митної реформи в Україні. НАБУ перевірить народних обранців, які мають власне житло у столиці, але отримують від держави компенсацію за оренду.

      Також у випуску: 

      Чому українці продовжують їздити на заробітки до Росії.

      Власники "євроблях" масово покидають автомобілі на кордонах України.

      Теги: Випуск новин Державна митна служба НАБУ
      Джерело: 24 канал
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