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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО

Выпуск новостей за 20:00: Шантаж Кремля. Похищение ребенка на Сумщине

Выпуск новостей 20 Читати новину українською

В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 20:00 – глава министерства иностранных дел России заявил, что Россия не вернется к переговорам в рамках Нормандской четверки, пока Украина не введет особый статус для Донбасса. На Сумщине женщина украла чужого ребенка, чтобы вернуть свего.

Также в выпуске:

Служба безопасности Украины расследует трансляцию парада на 9 мая с оккупированного Донецка.

Пророссийские боевики умышленно засели в окрестностях оккупированной Горловки, прямо посреди жилых домов и оттуда ведут огонь по мирным украинцам.

Олегу Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.

Теги: Новости России Сумы Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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