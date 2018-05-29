Выпуск новостей за 20:00: Шантаж Кремля. Похищение ребенка на Сумщине
В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 20:00 – глава министерства иностранных дел России заявил, что Россия не вернется к переговорам в рамках Нормандской четверки, пока Украина не введет особый статус для Донбасса. На Сумщине женщина украла чужого ребенка, чтобы вернуть свего.
Также в выпуске:
Служба безопасности Украины расследует трансляцию парада на 9 мая с оккупированного Донецка.
Пророссийские боевики умышленно засели в окрестностях оккупированной Горловки, прямо посреди жилых домов и оттуда ведут огонь по мирным украинцам.
Олегу Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.
Источник: 24 Канал
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