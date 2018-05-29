Випуск новин за 20:00: Шантаж Кремля. Викрадення дитини на Сумщині

У випуску новин за 29 травня станом на 20:00 –глава міністерства закордонних справ Росії заявив, що Росія не повернеться до переговорів в рамках Нормандської четвірки, доки Україна не введе особливий статус для Донбасу. На Сумщині жінка вкрала чужу дитину, аби повернути свою.

Також у випуску: Служба безпеки України розслідує трансляцію параду на 9 травня з окупованого Донецька. Проросійські бойовики навмисне засіли на околицях окупованої Горлівки, просто посеред житлових будинків і звідти ведуть вогонь по мирних українцях. Олегові Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.