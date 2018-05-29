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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Випуск новин за 20:00: Шантаж Кремля. Викрадення дитини на Сумщині

Випуск новин 50 Читать новость на русском

У випуску новин за 29 травня станом на 20:00 –глава міністерства закордонних справ Росії заявив, що Росія не повернеться до переговорів в рамках Нормандської четвірки, доки Україна не введе особливий статус для Донбасу. На Сумщині жінка вкрала чужу дитину, аби повернути свою.

Також у випуску:

Служба безпеки України розслідує трансляцію параду на 9 травня з окупованого Донецька.

Проросійські бойовики навмисне засіли на околицях окупованої Горлівки, просто посеред житлових будинків і звідти ведуть вогонь по мирних українцях.

Олегові Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.

Теги: Новини Росії Випуск новин Суми
Джерело: 24 Канал
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