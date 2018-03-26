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Выпуск новостей за 20:00: Ситуация на фронте. Оружие депутатов

Выпуск новостей 27 Читати новину українською

В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 20:00 – на фронте обострение, за сутки российские наемники 20 раз открывали огонь по украинским позициям. 87 народных избранников владеют 323 единицами оружия. Это и пистолеты, и винтовки, и карабины, и пистолеты-пулеметы.

Также в выпуске:

Президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово унесла жизни по меньшей мере 64 человек. Среди них дети.

Адвокаты Надежды Савченко подали апелляцию на решение суда, по которому депутат два месяца будет находиться в СИЗО.

Теги: Верховная Рада Выпуск новостей Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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