Випуск новин за 20:00: Ситуація на фронті. Зброя депутатів

У випуску новин за 26 березня станом на 20:00 – на фронті загострення за добу російські найманці 20 разів відкривали вогонь по українських позиціях. 87 народних обранців володіють 323 одиницями зброї. Це і пістолети, і гвинтівки, і карабіни, і пістолети-кулемети.

Також у випуску: Президент України Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів. Пожежа у торговому центрі "Зимова вишня" у Кемерово забрала життя щонайменше 64 осіб. Серед них – діти. Адвокати Надії Савченко подали апеляцію на рішення суду, за яким депутатка два місяці перебуватиме в СІЗО.