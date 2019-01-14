Выпуск новостей за 20:00: Скандал братьев Дубневичей. Церковная забастовка
В выпуске новостей за 14 января по состоянию на 20:00 – Генпрокуратура вернула к Специализированной антикоррупционной прокуратуре представление о снятии депутатской неприкосновенности с нардепа Ярослава Дубневича. Объяснив, что оно недоработано, а доказательств мало и их легко можно опровергнуть. На Житомирщине священнику пришлось править прямо на улице, потому что община присоединилась к ПЦУ.
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В Киеве начался пожар на территории Киево-Печерской лавры.
Источник: 24 канал
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