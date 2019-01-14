Випуск новин за 20:00: Скандал братів Дубневичів. Церковний страйк

У випуску новин за 14 січня станом на 20:00 – Генпрокуратура повернула до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подання про зняття депутатської недоторканності з нардепа Ярослава Дубневича. Пояснивши, що воно недопрацьоване, а доказів мало і їх легко можна спростувати. На Житомирщині священикові довелося правити просто на вулиці, бо громада одноголосно прийняла рішення долучитися до ПЦУ.

Також у випуску: У Києві розпочалась пожежа на території Києво-Печерської лаври.