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      Випуск новин за 20:00: Скандал братів Дубневичів. Церковний страйк

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 січня станом на 20:00 – Генпрокуратура повернула до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подання про зняття депутатської недоторканності з нардепа Ярослава Дубневича. Пояснивши, що воно недопрацьоване, а доказів мало і їх легко можна спростувати. На Житомирщині священикові довелося правити просто на вулиці, бо громада одноголосно прийняла рішення долучитися до ПЦУ.

      Також у випуску:

      У Києві розпочалась пожежа на території Києво-Печерської лаври.

      Теги: УПЦ МП Православна церква України Випуск новин Корупція
      Джерело: 24 канал
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