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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Выпуск новостей за 20:00: Скандал на Евровидении. Война кандидатов и силовиков

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 20:00 – дуэт Анна-Мария прошел в финал Евровидения. Однако во время интервью певицы так и не смогли ответить, чей Крым, а мать девушек в 2014 году наградили медалью "За возвращение Крыма". Силовики накрыли офисы Тимошенко и штаб Блока Петра Порошенко. Полицейские задержали двух человек, а само здание опечатали. В инцидент вмешалась прокуратура.

      Также в выпуске:

      В финал Национального отбора на Евровидение-2019 вошли финалисты, к которым есть вопрос, потому что не все понимают, что происходит в стране, не все хотят говорить вещи, которые не нравятся России, а некоторые ездят выступать в РФ.

      Съемочная группа 24 канала посетила штабы кандидатов в президенты.

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      Теги: Новости политики Скандал Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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