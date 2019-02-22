Выпуск новостей за 20:00: Скандал на Евровидении. Война кандидатов и силовиков
В выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 20:00 – дуэт Анна-Мария прошел в финал Евровидения. Однако во время интервью певицы так и не смогли ответить, чей Крым, а мать девушек в 2014 году наградили медалью "За возвращение Крыма". Силовики накрыли офисы Тимошенко и штаб Блока Петра Порошенко. Полицейские задержали двух человек, а само здание опечатали. В инцидент вмешалась прокуратура.
Также в выпуске:
В финал Национального отбора на Евровидение-2019 вошли финалисты, к которым есть вопрос, потому что не все понимают, что происходит в стране, не все хотят говорить вещи, которые не нравятся России, а некоторые ездят выступать в РФ.
Съемочная группа 24 канала посетила штабы кандидатов в президенты.
Источник: 24 канал
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