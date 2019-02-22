Випуск новин за 20:00: Скандал на Євробаченні. Війна кандидатів та силовиків

У випуску новин за 22 лютого станом на 20:00 – дует Анна-Марія пройшов у фінал Євробачення. Проте під час інтерв'ю співачки так і не змогли відповісти, чий Крим, а матір дівчат у 2014 році нагородили медаллю "За повернення Криму". Силовики накрили офіси Тимошенко і штаб Блоку Петра Порошенка. Поліцейські затримали двох людей, а саму будівлю опечатали. В інцидент втрутилася прокуратура.

Також у випуску: До фіналу Національного відбору на Євробачення-2019 увійшли фіналісти, до якиє є питання, бо не всі розуміють, що відбувається в країні, не всі хочуть говорити речі, які не подобаються Росії, а дехто їздить виступати в РФ. Знімальна група 24 каналу відвідала штаби кандидатів у президенти.