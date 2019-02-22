Випуск новин за 20:00: Скандал на Євробаченні. Війна кандидатів та силовиків
У випуску новин за 22 лютого станом на 20:00 – дует Анна-Марія пройшов у фінал Євробачення. Проте під час інтерв'ю співачки так і не змогли відповісти, чий Крим, а матір дівчат у 2014 році нагородили медаллю "За повернення Криму". Силовики накрили офіси Тимошенко і штаб Блоку Петра Порошенка. Поліцейські затримали двох людей, а саму будівлю опечатали. В інцидент втрутилася прокуратура.
Також у випуску:
До фіналу Національного відбору на Євробачення-2019 увійшли фіналісти, до якиє є питання, бо не всі розуміють, що відбувається в країні, не всі хочуть говорити речі, які не подобаються Росії, а дехто їздить виступати в РФ.
Знімальна група 24 каналу відвідала штаби кандидатів у президенти.
Джерело: 24 канал
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