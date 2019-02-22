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      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Випуск новин за 20:00: Скандал на Євробаченні. Війна кандидатів та силовиків

      Випуск новин 37 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 лютого станом на 20:00 – дует Анна-Марія пройшов у фінал Євробачення. Проте під час інтерв'ю співачки так і не змогли відповісти, чий Крим, а матір дівчат у 2014 році нагородили медаллю "За повернення Криму". Силовики накрили офіси Тимошенко і штаб Блоку Петра Порошенка. Поліцейські затримали двох людей, а саму будівлю опечатали. В інцидент втрутилася прокуратура.

      Також у випуску:

      До фіналу Національного відбору на Євробачення-2019 увійшли фіналісти, до якиє є питання, бо не всі розуміють, що відбувається в країні, не всі хочуть говорити речі, які не подобаються Росії, а дехто їздить виступати в РФ.

      Знімальна група 24 каналу відвідала штаби кандидатів у президенти.

      blog_ava
      Що не можна говорити людині, у якої рак
      сьогодні
      3518
      Теги: Скандал Новини політики Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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