Выпуск новостей за 20:00: Следствие по делу Панова. Утечка азотной кислоты

В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 20:00 – уже 2 года Евгений Панов провел в СИЗО в оккупированном Крыму, его обвиняют в подготовке терактов на полуострове. На Днепропетровщине прямо посреди трассы разлилось 4 тонны кислоты, она вытекла из грузовика, перевозившего 24 тонны опасного вещества.

Также в выпуске: Состояние здоровья пленника Олега Сенцова значительно ухудшилось. Мощный взрыв в Болонье: число жертв увеличилось до 145 человек. Пророссийские боевики 30 раз открывали огонь по позициям украинских военных.