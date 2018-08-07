Выпуск новостей за 20:00: Следствие по делу Панова. Утечка азотной кислоты
В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 20:00 – уже 2 года Евгений Панов провел в СИЗО в оккупированном Крыму, его обвиняют в подготовке терактов на полуострове. На Днепропетровщине прямо посреди трассы разлилось 4 тонны кислоты, она вытекла из грузовика, перевозившего 24 тонны опасного вещества.
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Источник: 24 канал
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