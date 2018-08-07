Випуск новин за 20:00: Слідство у справі Панова. Витік азотної кислоти
У випуску новин за 7 серпня станом на 20:00 – вже 2 роки Євген Панов провів у СІЗО в окупованому Криму, його звинувачують у підготовці терактів на півострові. На Дніпропетровщині просто посеред траси розлилось 4 тонни кислоти, вона витекла із вантажівки, що перевозила 24 тонни небезпечної речовини.
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Джерело: 24 канал
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