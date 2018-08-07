Випуск новин за 20:00: Слідство у справі Панова. Витік азотної кислоти

У випуску новин за 7 серпня станом на 20:00 – вже 2 роки Євген Панов провів у СІЗО в окупованому Криму, його звинувачують у підготовці терактів на півострові. На Дніпропетровщині просто посеред траси розлилось 4 тонни кислоти, вона витекла із вантажівки, що перевозила 24 тонни небезпечної речовини.

Також у випуску: Стан здоров'я бранця Олега Сенцова значно погіршився. Потужний вибух у Болоньї: кількість жертв збільшилася до 145 людей. Проросійські бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.