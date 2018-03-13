Выпуск новостей за 20:00: Смерть бизнесмена Глушкова. Савченко не явилась на допрос
Выпуск новостей 21:27, 13 марта 58 Читати новину українською
В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 20:00 – в Лондоне нашли мертвым российского бизнесмена Николая Глушкова, который был деловым партнером покойного олигарха Бориса Березовского. Надежда Савченко не явилась на допрос по делу Владимира Рубана, ведь якобы уехала с рабочим визитом в Страсбург.
Также в выпуске:
Почти 10 дней понадобилось британской власти, чтобы выяснить, какой яд использовали против Скрипаля.
В результате пожара на полигоне в Николаевской области погиб военнослужащий, еще семеро получили ожоги.
На фронте был ранен один солдат, боевики открывали огонь трижды.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии