Выпуск новостей за 20:00: Смерть бизнесмена Глушкова. Савченко не явилась на допрос

В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 20:00 – в Лондоне нашли мертвым российского бизнесмена Николая Глушкова, который был деловым партнером покойного олигарха Бориса Березовского. Надежда Савченко не явилась на допрос по делу Владимира Рубана, ведь якобы уехала с рабочим визитом в Страсбург.

Также в выпуске: Почти 10 дней понадобилось британской власти, чтобы выяснить, какой яд использовали против Скрипаля. В результате пожара на полигоне в Николаевской области погиб военнослужащий, еще семеро получили ожоги. На фронте был ранен один солдат, боевики открывали огонь трижды.