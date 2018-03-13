Випуск новин за 20:00: Смерть бізнесмена Глушкова. Савченко не з'явилась на допит

У випуску новин за 13 березня станом на 20:00 – у Лондоні знайшли мертвим російського бізнесмена Миколу Глушкова, який був діловим партнером покійного олігарха Бориса Березовського. Надія Савченко не з'явилася на допит у справі Володимира Рубана, адже нібито поїхала з робочим візитом до Страсбурга.

Також у випуску: Майже 10 днів знадобилось британській владі, аби з'ясувати, яку отруту використали проти Скрипаля. Внаслідок пожежі на полігоні на Миколаївщині загинув військовий, ще семеро отримали опіки. На фронті поранило одного солдата, бойовики відкривали вогонь тричі.