Выпуск новостей за 20:00: Смерти от коронавируса. Годовщина Холокоста
В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 20:00 – в Китае уже умерло 80 человек от коронавируса. Еще 24 смерти констатировали в Поднебесной за последние сутки. Также зафиксировано 700 больных. В Польше отмечают 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц. Туда прибыли делегации из 50 стран.
Также в выпуске:
Новым помощником президента России Владимира Путина, вероятно, станет Дмитрий Козак. Однако официального заявления об отставке нынешнего помощника Суркова пока нет.
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