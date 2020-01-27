Выпуск новостей за 20:00: Смерти от коронавируса. Годовщина Холокоста

В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 20:00 – в Китае уже умерло 80 человек от коронавируса. Еще 24 смерти констатировали в Поднебесной за последние сутки. Также зафиксировано 700 больных. В Польше отмечают 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц. Туда прибыли делегации из 50 стран.

Также в выпуске: Новым помощником президента России Владимира Путина, вероятно, станет Дмитрий Козак. Однако официального заявления об отставке нынешнего помощника Суркова пока нет.