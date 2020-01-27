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      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
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      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Выпуск новостей за 20:00: Смерти от коронавируса. Годовщина Холокоста

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 20:00 – в Китае уже умерло 80 человек от коронавируса. Еще 24 смерти констатировали в Поднебесной за последние сутки. Также зафиксировано 700 больных. В Польше отмечают 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц. Туда прибыли делегации из 50 стран.

      Также в выпуске:

      Новым помощником президента России Владимира Путина, вероятно, станет Дмитрий Козак. Однако официального заявления об отставке нынешнего помощника Суркова пока нет.

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      Теги: Голокост Жертвы Выпуск новостей
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