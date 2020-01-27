21:44
27 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто насправді тренує агентів Кремля. Російський нострадамус
      Вєсті Кремля
      19:06, 25 січня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенку ламають плани. "Слуги народу" не хочуть у в'язницю
      Вєсті.UA
      19:21, 25 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Випуск новин
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Випуск новин за 20:00: Смерті від коронавірусу. Роковини Голокосту

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 січня станом на 20:00 – в Китаї уже померло 80 людей від коронавірусу. Ще 24 смерті констатували в Піднебесній за останню добу. Також зафіксовано 700 хворих. У Польщі відзначають 75-ту річницю звільнення концтабору Аушвіц. Туди прибули делегації з 50 країн.

      Також у випуску:

      Новим помічником президента Росії Володимира Путіна, ймовірно, стане Дмитро Козак. Однак офіційної заяви про відставку теперішнього помічника Суркова досі немає.

      Землетрус у Туреччині: кількість жертв і постраждалих різко зросла – деталі, фото та відео
      сьогодні
      18088
      Теги: Голокост Випуск новин Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 21:09 Що спільного між пам'яттю про Голокост і "особливим статусом" для окупованих територій
      Блоги 49
      сьогодні , 21:00 Ми робили кіно не для тижня прокату, – ексклюзивне інтерв'ю з творцями фільму "Мої думки тихі"
      Катерина Петренко 310
      16 січня , 14:11 Електрокаміни та їх типи: від підлогових до настінних
      958
      сьогодні , 09:07 Афіша Києва на тиждень: куди піти 27 січня — 2 лютого
      217
      сьогодні , 20:30 Письмо из Луганска: а дышать вообще можно?
      Блоги 282
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук