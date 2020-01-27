Випуск новин за 20:00: Смерті від коронавірусу. Роковини Голокосту

У випуску новин за 27 січня станом на 20:00 – в Китаї уже померло 80 людей від коронавірусу. Ще 24 смерті констатували в Піднебесній за останню добу. Також зафіксовано 700 хворих. У Польщі відзначають 75-ту річницю звільнення концтабору Аушвіц. Туди прибули делегації з 50 країн.

Також у випуску: Новим помічником президента Росії Володимира Путіна, ймовірно, стане Дмитро Козак. Однак офіційної заяви про відставку теперішнього помічника Суркова досі немає.