Выпуск новостей за 20:00: Союзники "Слуги народа". Рынок земли
В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 20:00 – не потеряет ли "Слуга народа" ситуативного союзника в виде "Батькивщины" после перепалки в соцсети Зеленского и Тимошенко и будет ли Россия покупать украинскую землю – рассказала нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа .
Также в выпуске:
При каких условиях могут исключить депутата из "Слуги народа".
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