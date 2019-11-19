Выпуск новостей за 20:00: Союзники "Слуги народа". Рынок земли

В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 20:00 – не потеряет ли "Слуга народа" ситуативного союзника в виде "Батькивщины" после перепалки в соцсети Зеленского и Тимошенко и будет ли Россия покупать украинскую землю – рассказала нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа .

Также в выпуске: При каких условиях могут исключить депутата из "Слуги народа".