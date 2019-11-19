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      Выпуск новостей за 20:00: Союзники "Слуги народа". Рынок земли

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 20:00 – не потеряет ли "Слуга народа" ситуативного союзника в виде "Батькивщины" после перепалки в соцсети Зеленского и Тимошенко и будет ли Россия покупать украинскую землю – рассказала нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа .

      Также в выпуске:

      При каких условиях могут исключить депутата из "Слуги народа".

      Как избавиться от мешков под глазами в домашних условиях: 7 действенных способов
      сегодня
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      Теги: Выпуск новостей Слуга народа Рынок земли
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