Випуск новин за 20:00: Союзники "Слуги народу". Ринок землі
У випуску новин за 19 листопада станом на 20:00 – чи не втратить "Слуга народу" ситуативного союзника у вигляді "Батьківщини" після перепалки у соцмережі Зеленського та Тимошенко та чи буде Росія купувати українську землю – розповіла нардепка від "Слуги народу" Роксолана Підласа.
Також у випуску:
За яких умов можуть виключити депутата зі "Слуги народу".
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