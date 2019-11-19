Випуск новин за 20:00: Союзники "Слуги народу". Ринок землі

У випуску новин за 19 листопада станом на 20:00 – чи не втратить "Слуга народу" ситуативного союзника у вигляді "Батьківщини" після перепалки у соцмережі Зеленського та Тимошенко та чи буде Росія купувати українську землю – розповіла нардепка від "Слуги народу" Роксолана Підласа.

Також у випуску: За яких умов можуть виключити депутата зі "Слуги народу".