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      Випуск новин за 20:00: Союзники "Слуги народу". Ринок землі

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 листопада станом на 20:00 – чи не втратить "Слуга народу" ситуативного союзника у вигляді "Батьківщини" після перепалки у соцмережі Зеленського та Тимошенко та чи буде Росія купувати українську землю – розповіла нардепка від "Слуги народу" Роксолана Підласа.

      Також у випуску:

      За яких умов можуть виключити депутата зі "Слуги народу".

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      Теги: Випуск новин Слуга народу Ринок землі
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