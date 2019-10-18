22:22
18 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Трамп наследует Путина. Испанский стыд Навального
      Вєсті Кремля
      21:49, сегодня
      Вести.UA: Гладковский и его неудачная попытка побега. В Офисе Зеленского не знают географии
      Вєсті.UA
      19:08, 17 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 20:00: Суд над Гладковским. Изменения в бюджете

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 октября по состоянию на 20:00 – 17 октября НАБУ задержало Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации. Сейчас суд избирает ему меру пресечения. Нардепы приняли проект бюджета на 2020 год – увеличили часть доходов на 18 млрд, но парламентарии жалуются на недофинансирование школ и небольшой рост зарплат.

      Также в выпуске:

      Порошенко считает задержание Гладковского "феерическим зрелищем" новой власти.

      "Слуги народа" повздорили с Гончаруком на закрытом заседании.

      blog_ava
      Рецепты кексов: как приготовить лимонный, медовый и ванильный десерт
      сегодня
      1994
      Теги: Бюджет 2020 Олег Гладковский Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Марлен Шкандаль о войне, политиках, пидарас*х и умении думать
      сегодня , 21:01 Марлен Шкандаль о войне, политиках, пидарас*х и умении думать
      Євгенія Мазур 140
      Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников
      сегодня , 20:30 Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников
      Іван Яковина 189
      "Победа Турции": что пишут западные СМИ о приостановке операции Эрдогана в Сирии
      сегодня , 20:01 "Победа Турции": что пишут западные СМИ о приостановке операции Эрдогана в Сирии
      Світлана Попова 189
      Що стоїть за новими гучними справами проти оточення Порошенка?
      сегодня , 19:46 Що стоїть за новими гучними справами проти оточення Порошенка?
      Микола Давидюк 933
      Украинагейт: головная боль Дональда Трампа
      сегодня , 19:14 Украинагейт: головная боль Дональда Трампа
      Борис Немировський 171
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук