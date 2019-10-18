Выпуск новостей за 20:00: Суд над Гладковским. Изменения в бюджете

В выпуске новостей за 18 октября по состоянию на 20:00 – 17 октября НАБУ задержало Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации. Сейчас суд избирает ему меру пресечения. Нардепы приняли проект бюджета на 2020 год – увеличили часть доходов на 18 млрд, но парламентарии жалуются на недофинансирование школ и небольшой рост зарплат.

Также в выпуске: Порошенко считает задержание Гладковского "феерическим зрелищем" новой власти. "Слуги народа" повздорили с Гончаруком на закрытом заседании.