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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 20:00: Суд над Гладковським. Зміни в бюджеті

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 жовтня станом на 20:00 – 17 жовтня НАБУ затримало Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем та декларування недостовірної інформації. Нині суд обирає йому запобіжний захід. Нардепи ухвалили проєкт бюджету на 2020 рік – збільшили частину доходів на 18 мільярдів, але парламентарі скаржаться на недофінансування шкіл та невеликий ріст зарплат.

      Також у випуску:

      Порошенко вважає затримання Гладковського "феєричним видовищем" нової влади.

      "Слуги народу" посварилися з Гончаруком на закритому засіданні.

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      Теги: Олег Гладковський Бюджет 2020 Випуск новин
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