Випуск новин за 20:00: Суд над Гладковським. Зміни в бюджеті
У випуску новин за 18 жовтня станом на 20:00 – 17 жовтня НАБУ затримало Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем та декларування недостовірної інформації. Нині суд обирає йому запобіжний захід. Нардепи ухвалили проєкт бюджету на 2020 рік – збільшили частину доходів на 18 мільярдів, але парламентарі скаржаться на недофінансування шкіл та невеликий ріст зарплат.
Також у випуску:
Порошенко вважає затримання Гладковського "феєричним видовищем" нової влади.
"Слуги народу" посварилися з Гончаруком на закритому засіданні.
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