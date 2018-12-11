Выпуск новостей за 20:00: Свежие президентские рейтинги. Советы пострадавшим от перевозчиков
В выпуске новостей за 11 декабря по состоянию на 20:00 – результаты опроса КМИС: Тимошенко 21%, Зеленский 14%, Порошенко 11%, Бойко 11%, Ляшко и Гриценко по 8%. Написать заявление-жалобу перевозчику с подробным описанием претензий, а также письма в "Укртрансинспекцию" и соответствующий профсоюз – это необходимо сделать, если вы пострадали от недобросовестного перевозчика.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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