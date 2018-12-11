22:49
11 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Личный уборщик Кадырова. Нелетающее такси
      Вєсті Кремля
      22:25, 10 декабря
      Вести.UA. Ограничения для секс-символа СССР. Топографический кретинизм российских СМИ
      Вєсті.UA
      20:26, сегодня
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Выпуск новостей за 20:00: Свежие президентские рейтинги. Советы пострадавшим от перевозчиков

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 декабря по состоянию на 20:00 – результаты опроса КМИС: Тимошенко 21%, Зеленский 14%, Порошенко 11%, Бойко 11%, Ляшко и Гриценко по 8%. Написать заявление-жалобу перевозчику с подробным описанием претензий, а также письма в "Укртрансинспекцию" и соответствующий профсоюз – это необходимо сделать, если вы пострадали от недобросовестного перевозчика.

      Также в выпуске:

      СБУ подтвердила, что жена скандального главы контрразведки Сергея Семочко все-таки имеет российский паспорт.

      После масштабных протестов "желтых жилетов" во Франции президент Макрон согласился выполнить все их требования.

      Позорное поведение таксистов с пассажирами – распространенное в Украине явление.

      Теги: Выборы Президента 2019 Транспорт рейтинги Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 декабря: восстановление Насирова в должности, новости от пленных моряков
      сегодня , 22:01 Главные новости 11 декабря: восстановление Насирова в должности, новости от пленных моряков
      137
      Завтра буде хаос, або Неприпустиме українське таксі
      сегодня , 22:01 Завтра буде хаос, або Неприпустиме українське таксі
      Артем Овдієнко 501
      Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      сегодня , 21:00 Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      Сергій Лещенко 511
      Как стать на квартирный учет: инструкция
      сегодня , 19:01 Как стать на квартирный учет: инструкция
      Яніна Ткачук 283
      Про "нову" російську базу поблизу кордону з Україною
      сегодня , 19:01 Про "нову" російську базу поблизу кордону з Україною
      Дмитро Снєгирьов 3821
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук