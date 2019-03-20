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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      Выпуск новостей за 20:00: Связь Зеленского и Коломойского. ЗЕкоманда кандидата

      Выпуск новостей 38 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 20:00 – на вопрос журналиста BBC о связи Зеленского с Коломойским кандидат в президенты ответил, что он не является игрушкой олигарха. И добавил, что если Коломойский виновен, то должен быть наказан. Политтехнологи Зеленского регулярно собирают вокруг него экспертов по всем вопросам – от коррупции до образования.

      Также в выпуске:

      Зеленский пообещал выплачивать учителям зарлаты в сумме 4 тысяч долларов.

      Первым в рейтингах остается Владимир Зеленский.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Игорь Коломойский Владимир Зеленский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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