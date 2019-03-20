Выпуск новостей за 20:00: Связь Зеленского и Коломойского. ЗЕкоманда кандидата
В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 20:00 – на вопрос журналиста BBC о связи Зеленского с Коломойским кандидат в президенты ответил, что он не является игрушкой олигарха. И добавил, что если Коломойский виновен, то должен быть наказан. Политтехнологи Зеленского регулярно собирают вокруг него экспертов по всем вопросам – от коррупции до образования.
Также в выпуске:
Зеленский пообещал выплачивать учителям зарлаты в сумме 4 тысяч долларов.
Первым в рейтингах остается Владимир Зеленский.
Источник: 24 канал
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