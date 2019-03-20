21:51
20 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна покусав Азаров. Спортивні ігри очима росіян
      Вєсті Кремля
      21:48, 19 березня
      Вєсті.UA: Стендап від Ляшка та сльози Гройсмана. Нові мультики Гладковського
      Вєсті.UA
      19:41, сьогодні
      Екопарк чи забудова: як принциповість столичної влади виявилася фейком
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Випуск новин за 20:00: Зв'язок Зеленського та Коломойського. ЗЕкоманда кандидата

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 березня станом на 20:00 – на питання журналіста BBC про зв'язок Зеленського з Коломойським кандидат у президенти відповів, що він не є іграшкою олігарха. І додав, що якщо Коломойський винен, то має бути покараним. Політтехнологи Зеленського регулярно збирають навколо нього експертів з усіх питань – від корупції до освіти.

      Також у випуску:

      Зеленський пообіцяв виплачувати вчителям зарлати у сумі 4 тисячі доларів.

      Першим в рейтингах залишається Володимир Зеленський.

      blog_ava
      Збитки від "анексії Криму Україною": Клімкін жорстко відповів на зухвалу заяву росіян
      сьогодні
      11822
      Теги: Новини політики Випуск новин Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Ігор Коломойський
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Ангели" Victoria's Secret: імена та біографії знаменитих моделей
      сьогодні , 21:00 "Ангели" Victoria's Secret: імена та біографії знаменитих моделей
      202
      Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
      сьогодні , 20:31 Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
      Марія Бондар 124
      Россия повторит крымский сценарий: почему Назарбаев держал свой уход в тайне от РФ
      сьогодні , 19:30 Россия повторит крымский сценарий: почему Назарбаев держал свой уход в тайне от РФ
      Іван Яковина 1912
      Діти кандидатів у президенти: юний хімік проти головного редактора модного глянцю
      сьогодні , 19:00 Діти кандидатів у президенти: юний хімік проти головного редактора модного глянцю
      Ірина Поліщук 959
      Палаци, вілли і маєтки за кордоном: що відомо про нерухомість родини Назарбаєва
      сьогодні , 18:31 Палаци, вілли і маєтки за кордоном: що відомо про нерухомість родини Назарбаєва
      876
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук