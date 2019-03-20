Випуск новин за 20:00: Зв'язок Зеленського та Коломойського. ЗЕкоманда кандидата

У випуску новин за 20 березня станом на 20:00 – на питання журналіста BBC про зв'язок Зеленського з Коломойським кандидат у президенти відповів, що він не є іграшкою олігарха. І додав, що якщо Коломойський винен, то має бути покараним. Політтехнологи Зеленського регулярно збирають навколо нього експертів з усіх питань – від корупції до освіти.

Також у випуску: Зеленський пообіцяв виплачувати вчителям зарлати у сумі 4 тисячі доларів. Першим в рейтингах залишається Володимир Зеленський.