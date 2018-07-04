Выпуск новостей за 20:00: Убийство полковника милиции. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 4 июля по состоянию на 20:00 – в военной прокуратуре рассказали, что бывший депутат был заказчиком убийства полковника милиции Романа Ерохина, которое совершили еще в 2006 году. На Востоке Украины пророссийские боевики 5 раз обстреливали позиции ВСУ, двое украинских военных ранены.

Также в выпуске: В этом году 4 июля в Украине впервые отмечается День Национальной полиции. В Министерстве здравоохранения считают, что девочка упала в кому из-за отравления. Железнодорожное сообщение между Киевом и Одессой частично восстановили, сейчас там завершился ремонт участка возле станции Веселый Кут.