Выпуск новостей за 20:00: Убийство полковника милиции. Ситуация на фронте

Выпуск новостей за 20:00: Убийство полковника милиции. Ситуация на фронтеВыпуск новостей 40 Читати новину українською
В выпуске новостей за 4 июля по состоянию на 20:00 – в военной прокуратуре рассказали, что бывший депутат был заказчиком убийства полковника милиции Романа Ерохина, которое совершили еще в 2006 году. На Востоке Украины пророссийские боевики 5 раз обстреливали позиции ВСУ, двое украинских военных ранены.
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Источник: 24 канал
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