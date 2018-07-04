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Випуск новин за 20:00: Вбивство полковника міліції. Ситуація на фронті

Випуск новин 27 Читать новость на русском

У випуску новин за 4 липня станом на 20:00 – у військовій прокуратурі розповіли, що колишній депутат був замовником убивства полковника міліції Романа Єрохіна, яке вчинили ще у 2006 році. На Сході України проросійські бойовики 5 разів обстрілювали позиції ЗСУ, двоє українських військових поранено.

Також у випуску:

Цьогоріч 4 липня в Україні уперше відзначається День Національної поліції.

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що дівчинка впала в кому не через отруєння.

Залізничне сполучення між Києвом і Одесою частково відновили, зараз там завершився ремонт ділянки біля станції Веселий Кут.

 

Теги: Кримінальні новини Поліція Випуск новин Жертви Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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