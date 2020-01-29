Выпуск новостей за 20:00: Украинцы о новых реформах. Изменение минских соглашений

В выпуске новостей за 29 января по состоянию на 20:00 – больше половины украинцев убеждены, что новая власть не осуществила ни одну реформу успешно. Украина хочет пересмотреть Минские соглашения, а именно – изменить последовательность политической и безопасной части: сначала получить контроль над украино-российской границей, а потом– проводить выборы на оккупированных территориях.

Также в выпуске:

Месяц прошел после последнего обмена пленными, – большинство из тех, кто вернулся на территорию мирной Украины, уже прошли реабилитацию и понемногу привыкают к мирной жизни.

В Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, там обсудили очередной обмен пленными и ситуацию на Востоке Украины.