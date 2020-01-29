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      КОРОНАВІРУС 2020 ПАРЄ УГОДА СТОЛІТТЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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      КОРОНАВІРУС 2020 ПАРЄ УГОДА СТОЛІТТЯ ГРИП В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 20:00: Українці про нові реформи. Зміна мінських угод

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 січня станом на 20:00 – понад половина українців переконані, що нова влада не здійснила жодної реформи успішно. Україна хоче переглянути Мінські угоди, а саме – змінити послідовність політичної та безпекової частини: спершу отримати контроль над україно-російським кордоном, а потім– проводити вибори на окупованих територіях.

      Також у випуску:

      Місяць минув від останнього обміну полоненими – більшість з тих, хто повернувся на територію мирної України вже відбули реабілітацію й потроху призвичаюються до мирного життя.

      У Мінську пройшла зустріч Тристоронньої контактної групи і там обговорили черговий обмін полоненими та ситуацію на Сході України.

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      Теги: Мінські домовленості Випуск новин Реформи
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