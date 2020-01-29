Випуск новин за 20:00: Українці про нові реформи. Зміна мінських угод
У випуску новин за 29 січня станом на 20:00 – понад половина українців переконані, що нова влада не здійснила жодної реформи успішно. Україна хоче переглянути Мінські угоди, а саме – змінити послідовність політичної та безпекової частини: спершу отримати контроль над україно-російським кордоном, а потім– проводити вибори на окупованих територіях.
Також у випуску:
Місяць минув від останнього обміну полоненими – більшість з тих, хто повернувся на територію мирної України вже відбули реабілітацію й потроху призвичаюються до мирного життя.
У Мінську пройшла зустріч Тристоронньої контактної групи і там обговорили черговий обмін полоненими та ситуацію на Сході України.
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