Випуск новин за 20:00: Українці про нові реформи. Зміна мінських угод

У випуску новин за 29 січня станом на 20:00 – понад половина українців переконані, що нова влада не здійснила жодної реформи успішно. Україна хоче переглянути Мінські угоди, а саме – змінити послідовність політичної та безпекової частини: спершу отримати контроль над україно-російським кордоном, а потім– проводити вибори на окупованих територіях.

Також у випуску:

Місяць минув від останнього обміну полоненими – більшість з тих, хто повернувся на територію мирної України вже відбули реабілітацію й потроху призвичаюються до мирного життя.

У Мінську пройшла зустріч Тристоронньої контактної групи і там обговорили черговий обмін полоненими та ситуацію на Сході України.