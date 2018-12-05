Выпуск новостей за 20:00: Устав Томоса. Напасть с билетами на поезда
В выпуске новостей за 5 декабря по состоянию на 20:00 – Константинополь обнародовал текст Устава Единой поместной церкви, который предлагает оформить украинскую объединенную православную церковь не Патриархатом, а Митрополией. "Укрзализныця" начала продавать билеты на новогодние праздники не за 45 дней, а чуть более чем за 20. Украинцы начали массово их скупать. И – система зависла.
Также в выпуске:
15 декабря священники соберутся на объединительный Собор.
Единая поместная церковь может быть не Патриархатом, а Митрополией.
Источник: 24 канал
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