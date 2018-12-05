Выпуск новостей за 20:00: Устав Томоса. Напасть с билетами на поезда

В выпуске новостей за 5 декабря по состоянию на 20:00 – Константинополь обнародовал текст Устава Единой поместной церкви, который предлагает оформить украинскую объединенную православную церковь не Патриархатом, а Митрополией. "Укрзализныця" начала продавать билеты на новогодние праздники не за 45 дней, а чуть более чем за 20. Украинцы начали массово их скупать. И – система зависла.

Также в выпуске: 15 декабря священники соберутся на объединительный Собор. Единая поместная церковь может быть не Патриархатом, а Митрополией.