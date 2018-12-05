Випуск новин за 20:00: Статут Томосу. Халепа з квитками на потяги

У випуску новин за 5 грудня станом на 20:00 – Константинополь оприлюднив текст Статуту Єдиної помісної церкви, який пропонує оформити українську об'єднану православну церкву не Патріархатом, а Митрополією. "Укрзалізниця" почала продавати квитки на новорічні свята не за 45 днів, а трохи більше ніж за 20. Як тільки квитки з'явилися, українці почали масово їх скуповувати. І – система зависла.

Також у випуску: 15 грудня священики зберуться на об'єднавчий Собор. Єдина помісна церква може бути не партіархатом, а митрополією.