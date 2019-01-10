Выпуск новостей за 20:00: вакцинация от гриппа. Новые бюджетные авиамаршруты в Европу

В выпуске новостей за 10 января по состоянию на 20:00 – украинцы массово болеют гриппом, он уже унес жизни 13 человек, никто из них не был вакцинирован. Больше всего сейчас вирус свирепствует в Киевской и Житомирской областях, в последнее время заболеваемость идет на спад, однако медики советуют не затягивать с вакцинацией. В 2019 году в Украине появятся новые лоукосты в другие города Европы.

Также в выпуске: Больше года Роману Насирову, которого подозревают в нанесении убытков государству в 2 миллиарда гривен, зачитывают обвинительный акт, он же старается стопроцентно восстановиться на посту главы ГФС. Гость студии – основатель StateWatch Алексей Лемемнов.