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      Выпуск новостей за 20:00: вакцинация от гриппа. Новые бюджетные авиамаршруты в Европу

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 января по состоянию на 20:00 – украинцы массово болеют гриппом, он уже унес жизни 13 человек, никто из них не был вакцинирован. Больше всего сейчас вирус свирепствует в Киевской и Житомирской областях, в последнее время заболеваемость идет на спад, однако медики советуют не затягивать с вакцинацией. В 2019 году в Украине появятся новые лоукосты в другие города Европы.

      Также в выпуске:

      Больше года Роману Насирову, которого подозревают в нанесении убытков государству в 2 миллиарда гривен, зачитывают обвинительный акт, он же старается стопроцентно восстановиться на посту главы ГФС.

      Гость студии – основатель StateWatch Алексей Лемемнов.

      Теги: Европа авиация Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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