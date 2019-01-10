Випуск новин за 20:00: Вакцинація від грипу. Нові бюджетні авіамаршрути в Європу

У випуску новин за 10 січня станом на 20:00 – українці масово хворіють на грип, він уже забрав життя 13-х людей, жоден із них не був вакцинований. Найбільше зараз вірус лютує в Київській та Житомирській областях, останнім часом захворюваність іде на спад, проте медики радять не зволікати з вакцинацією. У 2019 році в Україні з'являться нові лоукости до інших міст Європи.

Також у випуску: Більше року Роману Насірову, якого підозрюють у нанесенні збитків державі у 2 мільярди гривень, зачитують обвинувальний акт, він же намагається стовідсотково поновитись на посаді голови ДФС. Гість студії – засновник StateWatch Олексій Лємємнов.