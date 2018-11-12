Выпуск новостей за 20:00: Воспоминания о Революцию Достоинства. Подозреваемые в убийстве Гандзюк
В выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 20:00 – 9 лет назад в ноябре началась Революция Достоинства: как это было. Игорь Павловский арестован по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. 12 ноября столичный райсуд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Также в выпуске:
Схема Добкина: почему нардепа привлекли к суду.
Псевдовыборы в ОРДЛО: чего хочет Кремль от Украины.
Гость студии – журналист Общественного телевидения Донбасса Алексей Мацука.
Источник: 24 канал
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