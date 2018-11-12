Випуск новин за 20:00: Спогади про Революцію Гідності. Підозрювані у вбивстві Гандзюк

У випуску новин за 12 листопада станом на 20:00 – 9 років тому у листопаді розпочалась Революція Гідності: як це було. Ігоря Павловського заарештовано у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк. 12 листопада столичний райсуд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також у випуску: Схема Добкіна: чому нардепа притягнули до суду. Псевдовибори в ОРДЛО: чого хоче Кремль від України. Гість студії – журналіст Громадського телебачення Донбасу Олексій Мацука.