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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Випуск новин за 20:00: Спогади про Революцію Гідності. Підозрювані у вбивстві Гандзюк

      Випуск новин 97 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 листопада станом на 20:00 – 9 років тому у листопаді розпочалась Революція Гідності: як це було. Ігоря Павловського заарештовано у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк. 12 листопада столичний райсуд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

      Також у випуску:

      Схема Добкіна: чому нардепа притягнули до суду.

      Псевдовибори в ОРДЛО: чого хоче Кремль від України.

      Гість студії – журналіст Громадського телебачення Донбасу Олексій Мацука.

      Теги: Новини України Судді Випуск новин Євромайдан Катерина Гандзюк
      Джерело: 24 канал
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