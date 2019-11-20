Выпуск новостей за 20:00: Восстановление моста в Станице Луганской. Скандал в ГБР
В выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 20:00 – в Станице Луганской восстановили мост, на открытие приехал Президент Украины Владимир Зеленский. Адвокат и член наблюдательного совета НАБУ Татьяна Козаченко рассказала, кто должен расследовать скандал в ГБР.
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Угрозы для фигурантов скандала с ГБР.
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