Выпуск новостей за 20:00: Восстановление моста в Станице Луганской. Скандал в ГБР

В выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 20:00 – в Станице Луганской восстановили мост, на открытие приехал Президент Украины Владимир Зеленский. Адвокат и член наблюдательного совета НАБУ Татьяна Козаченко рассказала, кто должен расследовать скандал в ГБР.

Также в выпуске: Угрозы для фигурантов скандала с ГБР.