Випуск новин за 20:00: Відновлення мосту у Станиці Луганській. Скандал у ДБР
У випуску новин за 20 листопада станом на 20:00 – у Станиці Луганській відновили міст, на відкриття приїхав Президент України Володимир Зеленський. Адвокатка і членкиня наглядової ради НАБУ Тетяна Козаченко розповіла, хто має розслідувати скандал у ДБР.
Також у випуску:
Які загрози для фігурантів скандалу з ДБР.
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