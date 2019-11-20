Випуск новин за 20:00: Відновлення мосту у Станиці Луганській. Скандал у ДБР

У випуску новин за 20 листопада станом на 20:00 – у Станиці Луганській відновили міст, на відкриття приїхав Президент України Володимир Зеленський. Адвокатка і членкиня наглядової ради НАБУ Тетяна Козаченко розповіла, хто має розслідувати скандал у ДБР.

Також у випуску: Які загрози для фігурантів скандалу з ДБР.