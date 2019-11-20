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      Випуск новин за 20:00: Відновлення мосту у Станиці Луганській. Скандал у ДБР

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 листопада станом на 20:00 – у Станиці Луганській відновили міст, на відкриття приїхав Президент України Володимир Зеленський. Адвокатка і членкиня наглядової ради НАБУ Тетяна Козаченко розповіла, хто має розслідувати скандал у ДБР.

      Також у випуску:

      Які загрози для фігурантів скандалу з ДБР.

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      Теги: Державне бюро розслідувань Випуск новин Новини Луганська
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