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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Выпуск новостей за 20:00: Возвращение черных ящиков. Вручение подозрения Павловскому

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 20:00 – в эфире 24 канала эксперт по вопросам международной политики Илия Куса рассказал, почему Иран не отдает черные ящики и стоит ли ожидать судьбы MH17. В Херсоне правоохранители проводили спецоперацию по делу убийства Екатерины Гандзюк. Они провели обыски и вручили подозрение Игорю Павловскому, который мог организовать нападение на активистку.

      Также в выпуске:

      Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук рассказал о прослушке у Гончарука и разбирается ли Зеленский в экономике.

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      Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране Дело Екатерины Гандзюк Выпуск новостей
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