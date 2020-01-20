Выпуск новостей за 20:00: Возвращение черных ящиков. Вручение подозрения Павловскому

В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 20:00 – в эфире 24 канала эксперт по вопросам международной политики Илия Куса рассказал, почему Иран не отдает черные ящики и стоит ли ожидать судьбы MH17. В Херсоне правоохранители проводили спецоперацию по делу убийства Екатерины Гандзюк. Они провели обыски и вручили подозрение Игорю Павловскому, который мог организовать нападение на активистку.

Также в выпуске: Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук рассказал о прослушке у Гончарука и разбирается ли Зеленский в экономике.