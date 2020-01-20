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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Випуск новин за 20:00: Повернення чорних скриньок. Вручення підозри Павловському

      Випуск новин 43 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 січня станом на 20:00 – в ефірі 24 каналу експерт з питань міжнародної політики Ілія Куса розповів, чому Іран не віддає чорні скриньки і чи варто чекати на долю MH17. В Херсоні правоохоронці проводили спецоперацію у справі вбивства Катерини Гандзюк. Вони провели обшуки і вручили підозру Ігорю Павловському, який міг організувати напад на активістку.

      Також у випуску:

      Нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук розповів про прослушку в Гончарука та чи знається Зеленський на економіці.

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      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Справа Катерини Гандзюк Випуск новин
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