Випуск новин за 20:00: Повернення чорних скриньок. Вручення підозри Павловському

У випуску новин за 20 січня станом на 20:00 – в ефірі 24 каналу експерт з питань міжнародної політики Ілія Куса розповів, чому Іран не віддає чорні скриньки і чи варто чекати на долю MH17. В Херсоні правоохоронці проводили спецоперацію у справі вбивства Катерини Гандзюк. Вони провели обшуки і вручили підозру Ігорю Павловському, який міг організувати напад на активістку.

Також у випуску: Нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук розповів про прослушку в Гончарука та чи знається Зеленський на економіці.