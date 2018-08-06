Выпуск новостей за 20:00: Возвращение Костенко. Остановка поездов в РФ

В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 20:00 – в Киев приехал бывший пленник Кремля Александр Костенко. Министерство инфраструктуры таки планирует прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

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