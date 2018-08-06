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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 20:00: Повернення Костенка. Зупинення потягів до РФ

Випуск новин 39 Читать новость на русском

У випуску новин за 6 серпня станом на 20:00 – до Києва приїхав колишній бранець Кремля Олександр Костенко. Міністерство інфраструктури таки планує припинити залізничне сполучення з Росією.

Також у випуску:

У Запоріжжі 17-річна дівчина покаталася на машині свого знайомого, влетіла в патрульне авто, збила пішоходів і втекла.

Російсько-окупаційні війська продовжують використовувати заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

У Херсонському міському суді обрали запобіжний захід нападнику на Катерину Гандзюк.

В Італії неподалік аеропорту Болоньї прогримів потужний вибух.

Теги: Випуск новин Українці в полоні РФ Укрзалізниця
Джерело: 24 канал
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