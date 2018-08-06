Випуск новин за 20:00: Повернення Костенка. Зупинення потягів до РФ

У випуску новин за 6 серпня станом на 20:00 – до Києва приїхав колишній бранець Кремля Олександр Костенко. Міністерство інфраструктури таки планує припинити залізничне сполучення з Росією.

Також у випуску: У Запоріжжі 17-річна дівчина покаталася на машині свого знайомого, влетіла в патрульне авто, збила пішоходів і втекла. Російсько-окупаційні війська продовжують використовувати заборонене Мінськими домовленостями озброєння. У Херсонському міському суді обрали запобіжний захід нападнику на Катерину Гандзюк. В Італії неподалік аеропорту Болоньї прогримів потужний вибух.