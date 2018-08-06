Випуск новин за 20:00: Повернення Костенка. Зупинення потягів до РФ
У випуску новин за 6 серпня станом на 20:00 – до Києва приїхав колишній бранець Кремля Олександр Костенко. Міністерство інфраструктури таки планує припинити залізничне сполучення з Росією.
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Джерело: 24 канал
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