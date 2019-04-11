Выпуск новостей за 20:00: Встреча кандидатов с Макроном. Скандальный ролик против Зеленского

В выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 20:00 – кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский планируют встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В сети появилось видео, на котором Владимира Зеленского сбивает грузовик. В штабе кандидата попросили в связи с этим усилить его охрану.

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За кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 71,4% респондентов, определившихся с выбором и точно пойдут голосовать, а за действующего президента Петра Порошенко – 28,6% опрошенных украинцев.

В последнее время в российских СМИ стали активно противопоставлять Порошенко Зеленскому. Комику создают образ хорошего семьянина, менеджера и актера.