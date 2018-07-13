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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 20:00: Встреча Трампа с Путиным. Новые правила касательно "евроблях"

Выпуск новостей 40 Читати новину українською

В выпуске новостей за 13 июля по состоянию на 20:00 – Президент США Дональд Трамп рассказал, о чем будет говорить во время встречи с Владимиром Путиным. В Верховной Раде приняли законопроект о растаможивании бывших в употреблении авто.

Также в выпуске:

Мать Олега Сенцова попросила Володмира Путина помиловать ее сына, а российские СМИ обнародовали уникальное видео с пленником.

В Лондоне продолжается массовый протест против политики Дональда Трампа.

Украинцев депортировали из Нидерландов после 17 лет жизни за границей.

Теги: Дональд Трамп Выпуск новостей Иностранные номера Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года
Источник: 24 канал
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