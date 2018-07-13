Выпуск новостей за 20:00: Встреча Трампа с Путиным. Новые правила касательно "евроблях"
В выпуске новостей за 13 июля по состоянию на 20:00 – Президент США Дональд Трамп рассказал, о чем будет говорить во время встречи с Владимиром Путиным. В Верховной Раде приняли законопроект о растаможивании бывших в употреблении авто.
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Источник: 24 канал
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