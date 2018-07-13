Випуск новин за 20:00: Зустріч Трампа з Путіним. Нові правила щодо "євроблях"

У випуску новин за 13 липня станом на 20:00 – президент США Дональд Трамп розповів, про що говоритиме під час зустрічі з Володимиром Путіним. У Верховній Раді ухвалили законопроект про розмитнення вживаних авто.

Також у випуску: Мати Олега Сенцова попросила Володмира Путіна помилувати її сина, а російські ЗМІ оприлюднили унікальне відео із бранцем. У Лондоні триває масовий протест проти політики Дональда Трампа. Українців депортували з Нідерландів після 17 років життя за кордоном.