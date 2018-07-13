Випуск новин за 20:00: Зустріч Трампа з Путіним. Нові правила щодо "євроблях"
У випуску новин за 13 липня станом на 20:00 – президент США Дональд Трамп розповів, про що говоритиме під час зустрічі з Володимиром Путіним. У Верховній Раді ухвалили законопроект про розмитнення вживаних авто.
Також у випуску:
Мати Олега Сенцова попросила Володмира Путіна помилувати її сина, а російські ЗМІ оприлюднили унікальне відео із бранцем.
У Лондоні триває масовий протест проти політики Дональда Трампа.
Українців депортували з Нідерландів після 17 років життя за кордоном.
Джерело: 24 канал
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