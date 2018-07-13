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Випуск новин за 20:00: Зустріч Трампа з Путіним. Нові правила щодо "євроблях"

Випуск новин 62 Читать новость на русском

У випуску новин за 13 липня станом на 20:00 – президент США Дональд Трамп розповів, про що говоритиме під час зустрічі з Володимиром Путіним. У Верховній Раді ухвалили законопроект про розмитнення вживаних авто.

Також у випуску:

Мати Олега Сенцова попросила Володмира Путіна помилувати її сина, а російські ЗМІ оприлюднили унікальне відео із бранцем.

У Лондоні триває масовий протест проти політики Дональда Трампа. 

Українців депортували з Нідерландів після 17 років життя за кордоном. 

Теги: Випуск новин Дональд Трамп Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Іноземні номери
Джерело: 24 канал
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